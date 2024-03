Basilicata 2024: Calenda, direzione regionale deciderà su candidato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Leader di Azione

19 luglio 2021

- Sulla candidatura di Azione in Basilicata "abbiamo dato mandato a Marcello Pittella e a Donato Pessolano di riunire la direzione regionale e trarre le dovute conseguenze". Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a margine della presentazione del suo libro "Il Patto" a Potenza. "Non esiste in questo momento nel centrosinistra in Basilicata una candidatura a tre giorni dalla presentazione delle liste", ha aggiunto.(Rin)