Roma: tentano di interrompere maratona, fermati tre attivisti per il clima

- Tre attivisti per il clima di Ultima generazione, hanno tentato di interrompere questa mattina il passaggio della Maratona di Roma all'altezza di Ponte Vittorio Emanuele II. I tre ragazzi hanno srotolato in mezzo alla strada uno striscione con scritto "Fondo Riparazione", ed esposto dei cartelli con scritto in italiano e in inglese "Il collasso climatico corre veloce, se vince perdiamo tutti". Il tempestivo intervento delle pattuglie della Polizia locale ha evitato che gli attivisti per l’ambiente potessero ostacolare il regolare svolgimento della maratona di Roma. I manifestanti sono stati bloccati e portati in commissariato. Gli agenti del primo gruppo Prati sono riusciti a farli alzare prima che potessero intralciare la corsa. Al momento le tre attiviste si trovano presso il commissariato Aurelio della Polizia di Stato, che sta svolgendo gli accertamenti del caso. (Rer)