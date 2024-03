Basilicata 2024: Calenda, da ieri non riusciamo a parlare con Schlein

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da ieri pomeriggio alle 16, dal ritiro del candidato dei M5s e del Pd, abbiamo cercato Elly Schlein e il Pd per capire qual è il loro intendimento in Basilicata. Devo dire con grande sconcerto, non siamo riusciti a parlare con nessuno". Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, da Potenza a margine della presentazione del suo libro. "Non c'è nessuna idea di cosa il Pd voglia fare. Sta cercando di ricomporre con il M5s un'asse su un'altra candidatura. Io penso che questo spettacolo sia piuttosto vergognoso", ha aggiunto. (Rin)