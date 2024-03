Farnesina: domani Tajani al Consiglio Affari esteri Ue, focus su Ucraina e Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sarà domani in missione a Bruxelles per partecipare a una riunione del Consiglio Affari esteri dell’Unione europea. Lo riferisce una nota della Farnesina. La riunione, presieduta dall’Alto rappresentante Josep Borrell, si aprirà con uno scambio di vedute con il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, collegato in video-conferenza. Seguirà poi un confronto sul conflitto in Ucraina, aperto alla partecipazione del ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba. I 27 discuteranno altresì degli ultimi sviluppi in Bielorussia, con particolare riferimento al tema del rispetto dei diritti umani nel Paese. (segue) (Res)