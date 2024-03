Farnesina: domani Tajani al Consiglio Affari esteri Ue, focus su Ucraina e Gaza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In agenda, prosegue la nota della Farnesina, anche la situazione in Medio Oriente. I ministri degli Esteri faranno il punto sui più recenti sviluppi nella regione. Su richiesta italiana, il vicepremier introdurrà ai partner i contenuti dell’iniziativa “Food for Gaza”, lanciata negli scorsi giorni dal ministro Tajani. Fin dall’inizio del conflitto, l’Italia è stata in prima linea nel garantire assistenza umanitaria alla popolazione di Gaza, fornendo beni di prima necessità e dando assistenza a persone bisognose di cure, tra cui minori e relative famiglie. Si ricorda che l’iniziativa “Food for Gaza”, guidata dalla Farnesina insieme a Fao, Pam e Federazione internazionale della Croce rossa e della Mezzaluna rossa (Ficross), è finalizzata all’obiettivo di assicurare la sicurezza alimentare e la salute primaria, al fine di alleviare le sofferenze della popolazione della Striscia. In discussione anche la situazione nel Caucaso meridionale e ad Haiti. (Res)