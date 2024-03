Sport: assessore Roma, questa edizione maratona batte ogni record nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa edizione della Maratona di Roma "batte ogni record nazionale delle corse su strada. Una straordinaria giornata di sport per i 40mila runners che hanno partecipato alla 29esima edizione dell'Acea Run Rome The Marathon di Roma". Lo afferma in una nota Alessandro Onorato assessore di Roma Capitale ai grandi eventi, sport, turismo e moda. "Come per le romane e i romani che si sono goduti lo spettacolo di quest'onda colorata con partecipanti provenienti da ogni parte d'Italia e da 110 nazioni - aggiunge l'assessore Onorato -. Lo sport si conferma un collante meraviglioso capace di coinvolgere e appassionare. Una leva potentissima per turismo ed economia cittadina. Complimenti agli organizzatori, ai volontari, alle forze dell'ordine e agli agenti della polizia locale che hanno reso possibile questa meravigliosa mattinata romana", conclude. (Com)