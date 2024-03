Unità nazionale: Pichetto, spirito di comunità per affrontare questioni ambientali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Essere uniti vuol dire saper rispondere insieme, con autentico spirito di comunità, alle grandi questioni del nostro tempo: tra queste, l'impegno per un ambiente più sicuro e per una crescita sostenibile in tutte le aree del nostro Paese, onorando quanto scritto nella Costituzione. Celebrare l'Unità d'Italia, ricordando il sacrificio e il coraggio di chi ha saputo ottenerla, vuol dire dunque guardare al futuro". Lo scrive il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto, nel giorno in cui ricorre l'anniversario dei 163 anni dall'Unità d'Italia. (Rin)