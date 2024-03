Basilicata 2024: Calenda, abbiamo provato di tutto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riassumerei così questi 3 giorni in Basilicata: il Pd ha tre posizioni diverse, M5S ne ha due. In comune hanno solo la ferma convinzione di non voler dialogare con Azione e di perdere le elezioni. Abbiamo provato di tutto ma ad impossibilia nemo tenetur. Buona strada". Lo scrive su X il leader di Azione, Carlo Calenda, condividendo un video del suo intervento di questa mattina a Potenza, dove si dice "schifato" per quello che sta succedendo con Pd e M5s nella scelta di un candidato alle regionali. (Rin)