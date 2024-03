Egitto-Ue: presidente Al Sisi incontra Von der Leyen, focus su cooperazione bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha ricevuto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a margine del vertice egiziano-europeo. Durante l'incontro sono stati discussi numerosi temi di cooperazione bilaterale, in particolare della firma odierna della Dichiarazione politica congiunta per elevare le relazioni tra Egitto e Ue al livello di un “partenariato strategico e globale”. Le parti hanno discusso anche delle situazioni regionali. Il presidente egiziano ha sottolineato la necessità di un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, evidenziando che l'Egitto rifiuta lo spostamento forzato dei palestinesi nelle sue terre e non lo permetterà. (Cae)