Roma: incidente stradale via Palmiro Togliatti, soccorsa donna incinta

- Un incidente stradale è avvenuto questa notte poco dopo le 2:30, in via Palmiro Togliatti, a Roma. A scontrarsi una Smart e una Fiat Panda. Sul posto sono intervenute le pattuglie dei carabinieri del nucleo radiomobile e della stazione di Roma Talenti, insieme a uomini della polizia locale di Roma Capitale e a sanitari del 118. Tra le persone coinvolte, che sono state soccorso, a bordo della Panda, anche una ragazza, incinta all'ottavo mese, trasportata al pronto soccorso del Sandro Pertini. Dai primi accertamenti la Smart percorreva la strada zigzagando impattando la Fiat Panda durante la normale corsa in carreggiata.(Rer)