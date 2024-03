Egitto-Ue: von der Leyen, al Cairo per una nuova pietra miliare nel partenariato strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si è detta lieta di essere al Cairo “per segnare una nuova pietra miliare nel partenariato strategico tra Ue ed Egitto”. “Considerato il peso politico ed economico dell’Egitto e la sua posizione strategica in un’area molto problematica, l’importanza delle nostre relazioni non potrà che aumentare nel tempo”, ha scritto von der Leyen in un messaggio su X dopo il suo incontro con il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi. (Cae)