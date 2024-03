Unità nazionale: Ronzulli (FI), ottenuta grazie a chi ha dato la vita per Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Uomini e donne hanno combattuto e dato la vita per un ideale, per un credo sacro: l'Italia. Se oggi siamo qui è grazie a loro. Uniti, con l'orgoglio di essere italiani, da un'unica bandiera, da un inno e protetti da una straordinaria Costituzione, ispirata ai principi di libertà e democrazia. Continuiamo a difendere tutti questi valori per fronteggiare insieme le sfide del futuro. Buona festa dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera a tutti". Lo scrive sui social la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli. (Rin)