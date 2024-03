Usa: assistente segretaria Noyes in Etiopia e in Ciad da domani al 23 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assistente del segretario di Stato Usa per le migrazioni e i rifugiati, Julieta Valls Noyes, sarà in visita in Etiopia e in Ciad da domani al 23 marzo. La diplomatica statunitense, riferisce una nota del dipartimento di Stato, ha in programma diversi incontri con i rappresentanti dei governi dei due Paesi, oltre alle organizzazioni internazionali e non governative che si occupano della gestione dei rifugiati nella regione. Le conversazioni saranno incentrate sul futuro dell’assistenza umanitaria al continente africano e sulla necessità di proteggere gli staff delle organizzazioni umanitarie internazionali. Durante la tappa in Ciad, l’assistente del segretario di Stato Usa discuterà anche la risposta della crisi in corso in Sudan. (Was)