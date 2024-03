Tunisia: presidente Saied sottolinea il potenziale delle zone desertiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deserto tunisino ha tante buone cose e tante potenzialità, e con una volontà ferma e solida determinazione, molte delle sue zone possono essere trasformate in aree verdi affinché tutta la Tunisia possa crescere da nord a sud più verde, e ogni cittadino riceva in ogni suo centimetro i suoi pieni e immutati diritti. Lo ha detto ieri sera, il presidente della Tunisia, Kais Saied, durante una visita senza preavviso nel comune di Douz, nel centro-sud del Paese, dove ha incontrato un gruppo di cittadini e ha ascoltato le loro preoccupazioni e proposte per superare le difficoltà che incontrano, soprattutto per quanto riguarda il lancio di progetti e la mancata risposta delle autorità interessate alle loro richieste. In una nota la presidenza della Repubblica tunisina, fa sapere che Saied "ha ribadito la necessità che ogni funzionario si assuma i propri doveri nei confronti del cittadino e gli fornisca, nel pieno rispetto della legge, i servizi da lui richiesti". Il capo dello Stato ha ribadito che tutti i cittadini sono uguali, sottolineando che "lo Stato non tollererà chi è negligente nel servire i cittadini, sia a livello nazionale che regionale e locale". (Tut)