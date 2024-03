Unità nazionale: Foti (Fd'I), ogni giorno nostro impegno per Italia più unita e solidale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel 17 marzo celebriamo un momento di grande significato per l'Italia che onora il Giorno dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera. Questi pilastri rappresentano le fondamenta della nostra identità nazionale e ci ricordano di impegnarci per rafforzare l'importanza di valori quali unità, democrazia e patriottismo". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. "Ogni giorno rinnoviamo il nostro impegno verso un'Italia sempre più unita e solidale. Solo l'unità e la coesione ci permetteranno di liberare le migliori energie della nostra Nazione e di costruire un futuro migliore per tutti i cittadini italiani", conclude.(Rin)