Cina: ministro Esteri Wang visiterà Nuova Zelanda e Australia da oggi al 21 marzo

- Il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi, inizierà oggi una visita in Nuova Zelanda e Australia, in programma fino al 21 marzo. Lo ha annunciato il suo ministero, precisando che il titolare della diplomazia avrà colloqui con l'omologa Penny Wong. I due ministri co-presiederanno il settimo ciclo di dialogo strategico Cina-Australia. La visita di Wang sarà la prima di un ministro degli Esteri cinese dal 2017. L'annuncio è stato accolto con favore dal primo ministro australiano Anthony Albanese, che in una dichiarazione alla stampa si è detto "impaziente di incontrare Wang Yi durante la sua visita a Canberra". "È una buona cosa avere un dialogo", ha affermato il premier. (segue) (Cip)