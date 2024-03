Cina: ministro Esteri Wang visiterà Nuova Zelanda e Australia da oggi al 21 marzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita di Wang s'inserisce in un momento delicato nelle relazioni tra Cina e Australia, alle prese con la risoluzione di dispute commerciali di lunga data e nuovi incidenti sul fronte diplomatico. I rapporti tra i due Paesi hanno raggiunto i minimi termini nel 2020, quando la Cina ha bloccato importazioni di prodotti australiani, tra cui carbone, vino e orzo, dopo che Canberra ha bandito Huawei da una gara per la realizzazione della rete nazionale 5G e ha chiesto un'inchiesta in seno all'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sull'origine del Covid-19, oltre che su presunte operazioni d'insabbiamento da parte di Pechino. All'inizio del 2021, le autorità cinesi hanno introdotto un'imposta del 218 per cento sulla maggior parte delle importazioni di vino australiano, causando il collasso di un commercio valutato in precedenza fino a 1,2 miliardi di dollari all'anno. (segue) (Cip)