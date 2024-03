Ucraina: Macron vorrebbe un cessate il fuoco durante le Olimpiadi di Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron vorrebbe un cessate il fuoco in Ucraina durante i Giochi olimpici di Parigi 2024. Lo ha detto in un’intervista concessa all’emittente ucraina “Tsn”. “Sì, lo chiederemo”, ha affermato il capo dello Stato francese. I Giochi olimpici di Parigi si terranno dal 26 luglio all’11 agosto 2024. Alle affermazioni di Macron ha risposto oggi la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova: “Gli faccio una controproposta: smettere di inviare armi (a Kiev) usate per uccidere civili e smettere di sponsorizzare il terrorismo”. Zakharova ha anche suggerito al presidente francese di “presentare una proposta di tregua alle parti del conflitto in Medio Oriente”. (Kiu)