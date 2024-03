Australia: viceministro Esteri Watts in Corea del Sud per Vertice democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro degli Esteri dell’Australia, Tim Watts, rappresenterà il suo Paese al Vertice per la democrazia in programma a Seul, in Corea del Sud, da domani al 20 marzo. Lo annuncia un comunicato del ministero degli Esteri australiano, ricordando che i due Paesi sono legati da una partnership strategica onnicomprensiva e da interessi e valori condivisi. A margine dell’evento Watts incontrerà rappresentanti del governo sudcoreano e di altri Paesi della regione per portare avanti le discussioni sulla cooperazione per un Indo-Pacifico aperto, stabile e prospero.(Res)