Sudan: vicecomandante Saf, il potere non sarà restituito ai civili prima delle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate sudanesi (Saf) non cederanno il potere alle forze civili senza elezioni. Lo ha dichiarato il generale Yasser al Atta, vicecomandante generale delle Saf, Abdulfatah al Burhan, parlando con una delegazione del Coordinamento delle forze nazionali, guidato dal vicepresidente del Consiglio sovrano di transizione, Malik Agar, in una base militare a Omdurman. L’alto ufficiale ha anche affermato che Al Burhan guiderà il governo di transizione dopo la guerra. Il portavoce delle Forze per la libertà e il cambiamento (Ffc), Jaffar Hassan, ha criticato il discorso di Al Atta, sostenendo che dimostra che il vero motivo della guerra è ottenere la continuità del potere militare. (segue) (Res)