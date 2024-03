Sudan: vicecomandante Saf, il potere non sarà restituito ai civili prima delle elezioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scontri non sono stati interrotti neanche dall’inizio del mese sacro musulmano del Ramadan, nonostante una recente risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite abbia invitato entrambe le parti a cessare le ostilità durante il periodo. Al Atta ha escluso la possibilità di una tregua tranne nel caso in cui le Rsf accettassero di abbandonare i siti pubblici ancora sotto il loro controllo, nel rispetto dell'impegno preso a maggio scorso durante i colloqui di Gedda. Al Atta ha inoltre posto come condizione quella per cui non dovrebbe esserci alcun ruolo per il generale Dagalo nella futura storia politica e militare del Sudan. (Res)