Milano: ieri sera incendio in un concessionario di auto a Vimodrone,

- Alle 23:30 di ieri sera i vigili del fuoco sono intervenuti a Vimodrone in via Guido Rossa 8 per un incendio sviluppatosi all'interno di una rivendita / noleggio auto. Cinque vetture parcheggiate in quel momento sono andate completamente distrutte nonostante le squadre di soccorso fossero giunte sul posto in pochi minuti. Il lavoro dei vigili del fuoco è durato fino alle tre del mattino. Le indagini sulle cause dell'incendio sono affidate ai carabinieri di Vimodrone. I mezzi dei vigili del fuoco sono intervenuti Sesto San Giovanni e Gorgonzola. (Rem)