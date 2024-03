Business news: Camerun, dal 17 al 19 aprile la quarta edizione del Forum sugli investimenti a Douala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La quarta edizione del Forum sugli investimenti in Camerun (Cif) si terrà dal 17 al 19 aprile prossimi a Douala, la capitale economica del Paese. Lo ha annunciato in una nota l'Agenzia per la promozione degli investimenti (Api) del Camerun, promotrice dell'evento, precisando che l'edizione del Forum di quest'anno avrà come tema “l’attrazione di investimenti produttivi nelle catene di valore dell’agricoltura e della pesca con l’obiettivo di intensificare la dinamica di sostituzione delle importazioni in Camerun: focus sui settori riso, mais, pesce, latte e la palma da olio”. L'obiettivo, fa sapere l'Api, è di mobilitare e indirizzare gli investimenti in settori di nicchia come riso, mais, pesce, latte e olio di palma, al fine di ridurre il deficit commerciale del Camerun. (Res)