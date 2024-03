Egitto: Meloni oggi al Cairo per missione Ue e bilaterale con al Sisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è attesa oggi intorno alle 13 (le 12 in Italia) al Cairo, in Egitto, per incontrare il presidente al Sisi nell’ambito di una missione europea guidata dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. La delegazione europea, composta inoltre dal premier del Belgio Alexander De Croo, dal primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, dal cancelliere austriaco Karl Nehammer e dal presidente cipriota, Nikos Christodoulidis, discuterà su come rafforzare il partenariato europeo con Il Cairo e arginare le cause dell’immigrazione irregolare. L’obiettivo è sostenere l'economia del Paese nel timore che i conflitti a Gaza e in Sudan rischino di aggravare i problemi finanziari della nazione nordafricana e aumentare la pressione migratoria sull'Europa. Secondo quanto riferito dai media, durante la visita della delegazione europea potrebbe essere annunciato un pacchetto di aiuti dall'Ue di 7,4 miliardi di euro. (segue) (Rin)