Egitto: Meloni oggi al Cairo per missione Ue e bilaterale con al Sisi (2)

- Il vertice si aprirà con gli incontri del presidente egiziano con ognuno dei capi delegazione: la missione della presidente del Consiglio rappresenta infatti anche l’occasione per uno scambio di intese bilaterali riconducibili alla realizzazione del Piano Mattei per l’Africa. Gli accordi che saranno siglati tra Italia ed Egitto interessano i sei pilastri del Piano: istruzione/formazione; sanità; acqua e igiene; agricoltura; energia; infrastrutture. “Domenica sarò in Egitto: c'è un lavoro di cooperazione bilaterale, che verrà formalizzato durante la giornata di domenica, che riguarda il Piano Mattei per la collaborazione in campo agricolo e di formazione. Ma firmeremo anche una serie di intese in materia di salute, sostegno alle Pmi e investimenti", aveva detto Meloni nel corso della riunione della cabina di regia di venerdì sul Piano Mattei. Nella stessa giornata della visita in Egitto di Meloni, saranno inaugurati presso le Nile City Towers i nuovi uffici dell'ambasciata d'Italia al Cairo, e le nuove sedi di Cdp, Sace Simest e Ice. Dopo i bilaterali è previsto un mini summit tra Al Sisi e i capi delegazione (Meloni, Von der Leyen, Christodoulidis, De Croo, Mitsotakis, Nehammer) a cui seguiranno delle dichiarazioni alla stampa. (segue) (Rin)