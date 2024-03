Unità nazionale: Mattarella, Giornata riassume valori di indipendenza, libertà e pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il 17 marzo celebriamo il 163mo anniversario di nascita del nostro Paese, al quale le battaglie che vi fecero seguito in tutto l’arco del Risorgimento avrebbero consentito di essere finalmente unito. La ‘Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera’, riassume i valori di indipendenza, sovranità popolare, libertà, giustizia, pace, coniugati in oltre un secolo e mezzo di percorso impervio e difficile e mirabilmente riassunti nella Costituzione repubblicana”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera. “Generazioni generose - ha aggiunto - furono protagoniste del nostro essere Italia, sino a quelle che, senza esitazioni, seppero scegliere la causa della Liberazione nella Seconda guerra mondiale. E, oggi, Costituzione, Inno degli Italiani e Tricolore simboleggiano la Repubblica Italiana. Più vero sarà l’ideale della nostra unità, più ricco di opportunità sarà l’avvenire del popolo italiano”, ha proseguito il capo dello Stato.(Rin)