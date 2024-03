Unità nazionale: Casellati, è giorno sacro che ha fatto dell'Italia una grande nazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi celebriamo l'Unità Nazionale, la Costituzione, l'inno e la bandiera. È un giorno sacro che ci ricorda l'importanza di essere uniti attorno ai nostri simboli e di difendere i valori che hanno fatto dell’Italia una grande Nazione: libertà, democrazia, giustizia e fratellanza. In questa speciale ricorrenza, rendiamo omaggio a coloro che si sono sacrificati per il nostro Paese e continuiamo a lavorare insieme, con orgoglio, per un futuro migliore". Lo scrive su x il ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Elisabetta Casellati. (Rin)