Mar Rosso: Tajani, Aspides è un passo avanti sul percorso della difesa europea

La missione Aspides nel Mar Rosso è un passo avanti nel percorso della difesa europea. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un'intervista al "Quotidiano nazionale". "Bisogna accelerare i tempi, e già l'operazione Aspides è un passo in avanti, così come è un passo in avanti il piano presentato dalla presidente von der Leyen. La difesa europea sarà per noi di Forza Italia e per il Ppe un punto essenziale, a maggiore ragion alla luce delle mosse russe. E servirà anche per far contare di più l'Europa all'interno della Nato", ha affermato il ministro.