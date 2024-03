Nato: Tajani, Putin è molto aggressivo ma non attaccherà l’Alleanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Putin resta “molto aggressivo ma non colpirà la Nato”, pertanto “niente fughe in avanti”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un’intervista al “Quotidiano nazionale”. “In questo momento dobbiamo essere fermi nella difesa del diritto internazionale e determinati a dare all’Ucraina tutti gli aiuti possibili, ma la fermezza non significa fare fughe in avanti. È un grosso errore dividersi. Non comprendo quindi le dichiarazioni di Macron, forse dettate dalla campagna elettorale per le europee”, ha detto il ministro in riferimento alle parole del presidente francese, che ripete di non poter escludere operazioni sul terreno in Ucraina. “In ambito Nato non se ne è mai parlato. Nessun impegno diretto è la linea condivisa da tutti”, ha precisato Tajani. (segue) (Res)