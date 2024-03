Nato: Tajani, Putin è molto aggressivo ma non attaccherà l’Alleanza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull’eventualità di un attacco russo contro un Paese Nato e l’obbligo dei Paesi alleati di intervenire, il ministro ha detto che l’Italia farebbe la sua parte ma ha aggiunto: “mi auguro che questo non accada, non credo che Putin voglia attaccare un Paese della Nato. È molto aggressivo ma sa anche lui che sarebbe un errore gravissimo e ritengo che non lo farà”. Sul prossimo mandato presidenziale russo – oggi si concludono le elezioni – Tajani ha spiegato di non credere che “Putin abbia interesse a prolungare indefinitamente una guerra così costosa in termini di vittime e sforzo economico”. “Credo che alla fine debba prevalere il buonsenso e ci si debba sedere attorno ad un tavolo. Noi lavoriamo per quello”, ha continuato il capo della diplomazia italiana. (Res)