Business news: Arabia Saudita, patrimonio del Fondo pubblico per investimenti arriva a 925,2 miliardi di dollari

- Il Fondo per gli investimenti pubblici (Pif) dell'Arabia Saudita ha comunicato che il proprio patrimonio è arrivato a 925,2 miliardi di dollari, dopo essere salito al quinto posto in una classifica delle organizzazioni di investimento di proprietà statale. L'aumento significativo della posizione del Pif fa seguito all'acquisizione di un'ulteriore quota dell'8 per cento della compagnia petrolifera Saudi Aramco, che ha portato il valore stimato della sua partecipazione a 328 miliardi di dollari. Questa acquisizione ha avuto un impatto significativo sul patrimonio complessivo gestito dal Pif, che ha superato gli 860 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 700 miliardi di dollari previsti per la fine del 2022. Di conseguenza, la partecipazione di Aramco rappresenta ora circa il 37 per cento del valore del portafoglio dell'organismo, e costituisce un importante indicatore di crescita del fondo. Secondo il Sovereign Wealth Fund Institute, la considerevole posizione del Pif in Aramco potrebbe fruttare miliardi di dollari in dividendi annuali, rafforzando la sua capacità di investimento. Inoltre, il coinvolgimento del fondo in megaprogetti e filiali mira ad accelerare gli obiettivi della Visione 2030 dell'Arabia Saudita. Tra i progetti più importanti c'è lo sviluppo di Alat, un'azienda di elettronica industriale da 100 miliardi di dollari che mira a incrementare la fornitura globale di semiconduttori e a contribuire con 9,3 miliardi di dollari al prodotto interno lordo nazionale entro il 2030. (Res)