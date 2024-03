Business news: Sonelgaz firma contratti con aziende per produrre 3 mila megawatt di solare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo algerino Sonelgaz ha firmato oggi ad Algeri una serie di contratti con le aziende nazionali e straniere che hanno vinto la gara d'appalto nazionale e internazionale per la produzione di 3 mila megawatt di energia solare fotovoltaica, lanciata lo scorso anno. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa algerina "Aps", Sonelgaz ha lanciato un bando di gara nel 2023, vinto da otto offerenti, per un primo progetto con una capacità di 2 mila megawatt, che prevede la costruzione di 15 centrali solari fotovoltaiche distribuite in 12 wilaya (province). Il secondo bando di gara, vinto da quattro offerenti, riguarda un progetto per la generazione di 1.000 megawatt attraverso la costruzione di cinque centrali solari fotovoltaiche in cinque wilaya. Alla cerimonia di firma del contratto tra Sonelgaz e le offerenti, hanno partecipato il ministro dell'Energia e delle Miniere, Mohamed Arkab, la ministra dell'Ambiente e delle Energie rinnovabili, Fazia Dahleb, l'amministratore delegato di Sonelgaz, Mourad Adjal, il presidente dell'Autorità di regolamentazione degli idrocarburi (Arh), Rachid Nadil, e il commissario per le Energie rinnovabili e l'Efficienza energetica, Noureddine Yassaa. (Ala)