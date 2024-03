Business news: Egitto, Fitch prevede aumento significativo liquidità banche dopo accordo con Emirati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La liquidità in valuta estera del settore bancario egiziano dovrebbe migliorare in modo significativo a seguito dell'accordo da 35 miliardi di dollari dell'Egitto con gli Emirati Arabi Uniti, della svalutazione della sterlina egiziana di quasi 40 per cento e dell'annuncio di un accordo per un programma di sostegno rafforzato da parte del Fondo monetario internazionale (Fmi) del valore di 8 miliardi di dollari. E’ quanto si legge in una nota diffusa da Fitch Ratings, che prevede pressioni sui coefficienti patrimoniali delle banche a seguito della svalutazione della sterlina. Nel complesso, questi sviluppi dovrebbero essere neutrali per i rating delle banche egiziane, che sono vincolate dal rating B-/Stabile del debito sovrano. Inoltre, per Fitch, l'Egitto riceverà sostanziali afflussi di nuovi finanziamenti nei prossimi mesi dal pacchetto di investimenti diretti esteri degli Emirati, dall’Fmi e di altri partner multilaterali e bilaterali. L’afflusso di nuovi finanziamenti, insieme alla svalutazione, allevierà le tensioni sulla liquidità esterna. Di conseguenza, riteniamo che la posizione di passività estera netta del settore bancario pari a 17,6 miliardi di dollari a fine gennaio 2024 si ridurrà significativamente nel 2024. (Res)