Business news: Tunisia, Banca mondiale approva due nuovi prestiti da 520 milioni di dollari

- La Banca mondiale ha annunciato l’approvazione di due nuovi prestiti alla Tunisia dal valore complessivo di 520 milioni di dollari (1,6 miliardi di dinari tunisini). I finanziamenti saranno stanziati per affrontare le sfide relative alla sicurezza e ridurre le disparità regionali attraverso il miglioramento della connettività stradale. Come ha precisato il direttore dell’ufficio della Banca mondiale in Tunisia, Alexander Arrobbio, questi due prestiti “rientrano nel quadro del partenariato strategico tra la Tunisia e la Banca mondiale per il periodo 2023/2027, che mira a rafforzare il capitale umano e aumentare le opportunità economiche a livello nazionale”. "In stretta collaborazione con il governo tunisino, abbiamo anche sincronizzato i progetti con le principali strategie nazionali, come il Piano di sviluppo nazionale (2023-2025)", ha aggiunto. (Tut)