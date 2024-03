Expo Osaka: presentata a Palazzo Battiferri la filiera del tartufo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri mattina a Palazzo Battiferri è stata presentata La filiera istituzionale del tartufo, tra scientificità e ristorazione, in vista di Expo 2025. Ospite dell’evento l’ambasciatore Mario Andrea Vattani, Commissario generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka. A portare i saluti istituzionali il rettore, Giorgio Calcagnini: “La presenza del tartufo - ha esordito - è uno dei tratti più caratteristici di questo territorio. L’impegno del nostro Ateneo è sia in termini di conoscenza scientifica di questo prodotto della terra e del suo habitat sia in termini di possibili sviluppi che la valorizzazione del tartufo può portare”. “Proprio a Urbino - ha dichiarato l’ambasciatore Mario Andrea Vattani, Commissario generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka - è conservato il dipinto della veduta della Città ideale del Rinascimento, al quale è ispirato il progetto del padiglione Italia a Expo Osaka 2025, disegnato dall’architetto Mario Cucinella. L’agroalimentare è una delle voci principali della nostra bilancia commerciale verso il Giappone e l’Asia. Il nostro padiglione dedicherà uno spazio importante alle Regioni, e la Regione Marche sta oggi raccogliendo tutte le iniziative valide sul territorio per condividerle con la struttura commissariale. Ci presenteremo a Expo col tema ‘l’Arte Rigenera la Vita’, dove ‘arte’ è tutto ciò che appartiene alla creatività e al ‘saper fare italiano’, espressione del legame diretto tra tradizione e innovazione. Salvaguardare la nostra identità - ha concluso il Commissario - significa proteggere le filiere, i prodotti di eccellenza, e dunque i nostri territori”. (segue) (Com)