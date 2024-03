Expo Osaka: presentata a Palazzo Battiferri la filiera del tartufo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il focus è dunque passato all’attività di ricerca sul tartufo e al contributo dell’Università di Urbino: “In questi anni - ha sottolineato Antonella Amicucci, docente di Biologia molecolare - abbiamo fornito il nostro supporto scientifico in riferimento a tre aspetti. Il tartufo, soprattutto il bianco pregiato, è una sentinella ambientale, frutto di un equilibrio delicato che può servire da indicatore delle condizioni climatiche e del terreno. Studiarlo significa innanzitutto capire meglio l’ecosistema”. Altro aspetto considerato, la produzione: “Abbiamo studiato - ha ripreso la professoressa Amicucci nel corso della sua presentazione - gli effetti dei cambiamenti climatici sul calo produttivo nelle tartufaie naturali e nelle tartuficolture per poter fornire soluzioni”. Infine il sostegno dell’Ateneo ha riguardato l’ultima fase della filiera: “La nostra ricerca ha fornito metodi di certificazione sicuri, utili alla commercializzazione dei tartufi e dei prodotti lavorati. Complessivamente - ha concluso la docente - il nostro apporto ci consente di conoscere meglio il tartufo e al contempo di tutelare la biodiversità. Il bagaglio scientifico che continuiamo a produrre è uno strumento nelle mani di chi valorizza il territorio e di tutto l’indotto”. (segue) (Com)