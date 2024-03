Expo Osaka: presentata a Palazzo Battiferri la filiera del tartufo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A chiudere il programma è stato l’intervento del consigliere regionale Giorgio Cancellieri: "La Regione Marche - ha detto - ha assunto un ruolo di assoluto primo piano nell’istituzione e avvio del Tavolo permanente di filiera sul tartufo, con un iter concluso lo scorso agosto. Il Tavolo, presieduto dall’assessore Antonini con la partecipazione dei rappresentanti della tartuficoltura, ha lo scopo di coordinare le iniziative di promozione e tutela del prodotto, oltre che di raccogliere le richieste dei soggetti coinvolti nel settore. Ciò rappresenta un’occasione unica per lavorare fattivamente al rilancio del tartufo marchigiano, nelle sue molteplici eccellenze territoriali, come brand regionale spendibile in Italia e nel mondo". (Com)