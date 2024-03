Business news: Sudafrica, salta accordo per privatizzazione compagnia di bandiera Saa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Sudafrica ha rescisso un accordo per la vendita di una quota di partecipazione nella compagnia aerea nazionale, South African Airways (Saa), dopo non essere riuscito a concordare un valore e altri termini con un consorzio di investitori privati. In una nota, il ministro delle Imprese pubbliche Pravin Gordhan ha affermato che l'accordo è stato annullato "poiché non esiste un percorso chiaro da seguire". Dal 2021 il governo aveva pianificato di vendere il 51 per cento della Saa - che da anni versa in grave crisi finanziaria - al consorzio Takatso, come parte degli sforzi per porre fine ai ricorrenti tentativi di salvataggio della compagnia di bandiera. Gordhan ha citato l’impatto del mercato post-Covid-19 come un fattore significativo nella decisione, che ha portato a una rivalutazione del valore di Saa. "Siamo convinti che la Saa potrà sostenersi nel prossimo anno fino a 18 mesi e che ci siano diversi altri modi per ottenere finanziamenti immediati", ha aggiunto. In una dichiarazione, il consorzio Takatso ha affermato che i cambiamenti nell'accordo per l'acquisto di Saa avrebbero richiesto troppo tempo per essere realizzati. Saa tornerà ora ad essere interamente di proprietà statale, ma il governo ha affermato che la compagnia aerea è disposta a entrare in altre partnership. Il fallimento dell’accordo rappresenta un duro colpo per gli sforzi del presidente Cyril Ramaphosa di svendere gli enti statali in sofferenza e riportare sotto controllo il debito statale. (Res)