Business news: Nigeria, sottratti fondi pubblici per 7,3 milioni di euro all’Agenzia per l’elettrificazione rurale

- Un rapporto della Commissione per i crimini economici e finanziari (Efcc) ha confermato la sottrazione di fondi pubblici dall’Agenzia per l’elettrificazione rurale (Rea) della Nigeria per circa 7,3 milioni di euro. Lo riferisce il portale d’informazione locale “Premium Times”, dopo che la scorsa settimana il presidente Bola Tinubu ha già disposto la sospensione e la sostituzione dei vertici dell’agenzia e, in particolare, del suo direttore generale Salihijo Ahmad. Quest’ultimo ha negato ogni illecito e si è detto a favore di un’inchiesta indipendente sulle accuse. Nel rapporto pubblicato, gli inquirenti dell’Efcc affermano di aver ricevuto informazioni su “appropriazioni indebite su larga scala di fondi pubblici all’interno dell’agenzia”, legate in particolare a fondi per il Covid-19 stanziati dal governo federale in due diverse tornate nel 2020 e nel 2021. Parte di questi fondi sarebbe finita in 37 diversi conti correnti bancari collegati ad Ahmad. (Res)