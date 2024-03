Business news: Coldiretti, 40 mila ettari coltivati per crescita Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 40 mila ettari coltivati per la crescita dell'Africa con la creazione di posti di lavoro, la fornitura di beni e servizi, lo sviluppo delle agroenergie da fonte rinnovabile e la trasmissione di conoscenza e tecnologia per la produzione locale e lo sviluppo di nuove reti di vendita con i farmers market per fornire un'alternativa concreta al fenomeno delle migrazioni, sviluppando le economie locali e potenziando la cooperazione. Tutto con l'obiettivo di generare entro il prossimo bienno un indotto di migliaia di posti di lavoro che si regga su delle filiere che si sviluppano partendo dell'agricoltura. E' il progetto promosso da Coldiretti con Bf, Filiera Italia e Cai (Consorzi Agrari d'Italia) nell'ambito del Piano presentato dal governo nel corso della cabina di regia a Palazzo Chigi alla presenza della premier Giorgia Meloni. Il progetto - evidenziano Coldiretti, Bf, Filiera Italia e Cai - si inserisce in uno scenario di contatti e scambi a livello internazionale con la collaborazione del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare per accordi per la fornitura di macchinari, tecnologia, sementi e conoscenze ma anche prodotti alimentari di base. Una collaborazione che coinvolge dall'Algeria all'Egitto, dall'Angola al Ghana. (Rin)