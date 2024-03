Business news: Ance, 12 miliardi di commesse in Africa, bene finanziare studi di fattibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito del Piano Mattei ammontano a circa 12 miliardi le commesse in corso delle imprese associate ad Ance: cinque in Nord Africa e sette in Africa Sub sahariana, ovvero il 12 per cento delle commesse totali. In questo contesto il vicepresidente Ance per l'internazionalizzazione, Federico Ghella, ha evidenziato alcuni punti di rilievo nel corso della riunione della cabina di regia presieduta dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Chigi proprio sul Piano Mattei. Ance considera positiva la scelta della cabina di Regia di finanziare Studi di fattibilità per opere infrastrutturali offerti dal sistema Italia ai Paesi partner, in particolare africani. “una proposta che il sistema delle costruzioni avanzava da anni”. Per questo “stiamo perfezionando la procedura insieme a Maeci e Ice ed a breve partiremo con progetti concreti. Le prime idee riguarderanno Tunisia, Costa d’Avorio e Kenya”. Per quanto riguarda il miglior accesso alle gare delle banche multilaterali di sviluppo, Ance valuta positivamente “una nuova struttura di assistenza sartoriale per le imprese di costruzione, supportata da Farnesina e Ice, sui Bandi di gara delle banche multilaterali di sviluppo”. E’ però necessario “rendere subito operativa la struttura con il supporto di Ace, Confindustria e Oice. (Rin)