Business news: Cina-Angola, firmati 12 accordi di cooperazione, focus su agricoltura, commercio e infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della visita a Pechino del presidente Joao Lourenco, i governi di Cina e Angola hanno firmato un totale di 12 strumenti giuridici per espandere la cooperazione bilaterale in diversi settori, con particolare attenzione all'agricoltura. Oltre al settore agricolo, riferisce l'agenzia di stampa angolana "Angop", sono stati firmati strumenti giuridici per rafforzare la cooperazione tra i due Paesi in settori come lo sport, il commercio, lo sviluppo sostenibile e le infrastrutture digitali. Si tratta degli accordi di scambio e cooperazione nel campo dello sviluppo economico, dello sviluppo verde, ecologico e a basse emissioni di carbonio, del memorandum d'intesa sull'economia digitale e dell'istituzione di un gruppo di lavoro per la promozione del commercio senza ostacoli. Nel campo della comunicazione è stato firmato un memorandum d'intesa sullo scambio e la cooperazione dei media e sulla costituzione del gruppo di lavoro sugli investimenti e la cooperazione economica e sulla promozione della cooperazione sugli investimenti nel campo dello sviluppo verde e sostenibile. Prima di firmare gli accordi, il presidente della Repubblica popolare cinese, Xi Jinping, ha proposto il rinnovo della cooperazione bilaterale tra i Paesi in diversi settori. Xi, che ha parlato durante l'incontro con il presidente Lourenco nel Palazzo del popolo, ha sottolineato che le relazioni tra i due Paesi sono avanzate e continueranno a crescere. (Res)