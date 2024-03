Business news: Nippon Steel difende acquisizione Us Steel, rafforzerebbe "difese contro la Cina"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso giapponese della siderurgia Nippon Steel ha difeso pubblicamente il piano da 14 miliardi di dollari per l'acquisizione dell'azienda statunitense Us Steel, sempre più contestato a Washington, sostenendo che la fusione tra le due aziende rafforzerebbe "le catene di fornitura e le difese economiche statunitensi contro la Cina". In una nota diffusa in apparente risposta alla presa di posizione pubblica del presidente Usa Joe Biden contro l'accordo di acquisizione, Nippon Steel afferma che "nessuna altra azienda statunitense può rispondere da sola a questa sfida rispondendo al contempo ai requisiti antitrust", e che "Nippo Steel è il partner giusto per assicurare che Us Steel abbia successo come iconica azienda americana per le generazioni a venire". Si è espresso a favore dell'acquisizione anche David Zirin, direttore operativo di Pentwater Capital Management, uno dei principali azionisti della compagnia siderurgica statunitense. (Git)