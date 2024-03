Business news: Alibaba, 1,1 miliardi di dollari per l'espansione in Corea del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alibaba Group, azienda proprietaria del colosso dell'e-commerce cinese AliExpress, intende investire oltre un miliardi di dollari in Corea del Sud nel corso dei prossimi tre anni, e dovrebbe completare già quest'anno un vasto centro di distribuzione dal costo di circa 200 milioni di dollari. Lo riferiscono fonti aziendali citate dal quotidiano "Korea Herald", secondo cui la compagnia ha già presentato i propri piani di espansione alle autorità coreane per ottenere le relative autorizzazioni. Il nuovo centro di distribuzione dovrebbe sorgere su una superficie di 180mila metri quadrati, pari a 25 campi da calcio, e una volta ultimato sarà la struttura più grande nel suo genere in Corea del Sud. (Git)