Business news: Egitto, previsto avanzo primario del 3,5 per cento nel prossimo anno fiscale

- Il governo dell’Egitto punta a raggiungere un surplus primario del 3,5 per cento del Pil nel prossimo anno fiscale (2024-2025), che inizierà il primo luglio. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze egiziano, Mohamed Maait, in occasione di un evento con esponenti delle camere di commercio e delle organizzazioni di imprenditori. Nei primi otto mesi dell’anno fiscale in corso – dal primo luglio 2023 al 29 febbraio 2024 – l’Egitto ha registrato un avanzo primario pari a 193 miliardi di sterline egiziane (circa 3,95 miliardi di dollari), in significativo aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno fiscale 2022-2023, secondo quanto ha annunciato ieri il ministro nel corso di una conferenza stampa. Nei primi otto mesi dell’anno fiscale in corso, la spesa pubblica è cresciuta del 52 per cento su base annua. Maait ha poi evidenziato che le entrate pubbliche hanno registrato un aumento del 34,6 per cento su base annua, mentre, a causa degli elevati tassi d’interesse, il deficit di bilancio è passato dal 5 al 6,7 per cento del Pil. Secondo quanto dichiarato oggi dal ministro delle Finanze, il surplus primario e il 50 per cento dei proventi della quotazione in borsa di alcune aziende puntano a ridurre il debito. In uno scenario di medio periodo, l’Egitto punta ad abbassare il debito pubblico all’80 per cento del Pil nei prossimi tre anni. Nel prossimo anno fiscale 2024-2025 sarà fissato un tetto al debito delle agenzie di bilancio e degli organismi economici, che potrà essere superato soltanto con l’approvazione del presidente della Repubblica e del Consiglio dei ministri. Nel prossimo anno fiscale, le entrate pubbliche sono stimate a circa 2.500 miliardi di sterline (51 miliardi di dollari), e dipendono principalmente da entrate non fiscali, mentre la stima sulla spesa pubblica ammonta a circa 2.800 miliardi di sterline (77 miliardi di dollari), con un tasso di crescita del 23 per cento, secondo il ministro Maait. (Cae)