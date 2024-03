Business news: Egitto: esportazioni non petrolifere 2023 in aumento del 3,7 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore delle esportazioni non petrolifere dell’Egitto nel 2023 è aumentato del 3,7 per cento rispetto al 2022, attestandosi a 34,9 miliardi di dollari, contro i 33,7 miliardi dell’anno precedente. È quanto emerge dai dati dell’Agenzia centrale per la mobilitazione e le statistiche pubbliche (Capmas), ripresi dal portale d’informazione “Egypt Today”. I primi dieci Paesi verso i quali l’Egitto ha esportato prodotti petroliferi nel corso del 2023 sono: Turchia (3,8 miliardi di dollari), Italia (3,1 miliardi di dollari), Arabia Saudita (2,7 miliardi di dollari), Emirati Arabi Uniti (2,2 miliardi di dollari), Stati Uniti (1,9 miliardi di dollari), Libia e Spagna (1,8 miliardi di dollari), Grecia (1,6 miliardi di dollari), e Regno Unito e India (1,2 miliardi di dollari). Tre le principali materie prime esportate, vi sono fertilizzanti (per un valore di 2,5 miliardi di dollari), seguiti da abbigliamento (2,4 miliardi di dollari) e frutta fresca (1,9 miliardi di dollari). (Cae)