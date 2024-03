Business news: Emirati, società di Dubai hanno guadagnato 9,4 miliardi di dollari vendendo azioni in borsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi tre anni, le società dell'emirato di Dubai hanno guadagnato 9,4 miliardi di dollari vendendo azioni alla borsa locale. Secondo il Dubai Securities and Exchange Higher Committee, la domanda complessiva degli investitori per queste quotazioni ha superato i 1.000 miliardi di dollari. La continua attività di offerte pubbliche iniziali in questo periodo ha aiutato il mercato finanziario di Dubai a mantenere un forte slancio di crescita. L'indice generale del mercato finanziario di Dubai ha registrato una "performance eccezionale" l'anno scorso, superando la soglia dei 4 mila punti per la prima volta in otto anni, ha riferito il Dubai Securities and Exchange Higher Committee. "I risultati ottenuti dalla commissione nel far progredire i mercati dei capitali hanno svolto un ruolo cruciale nel promuovere la crescita e nel consolidare la posizione di leadership di Dubai sulla scena finanziaria globale, in linea con la nostra visione globale per l'emirato", ha dichiarato Sheikh Maktoum, che presiede la commissione. Un aumento significativo delle attività di trading, un incremento degli afflussi di capitale e un afflusso di investitori hanno guidato la performance record della borsa dell'emirato. Il mercato finanziario di Dubai, che l'anno scorso ha superato i principali mercati globali, ha attratto 230 mila nuovi investitori dal 2022. (Res)