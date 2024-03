Business news: Libia registra maggiore aumento mensile di produzione petrolio in Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Libia ha registrato il maggiore aumento mensile della produzione di petrolio in Africa, superando la Nigeria, il primo produttore del continente. Il volume produttivo libico è salito a 1,167 milioni di barili al giorno a febbraio, rispetto ai 1,023 milioni di barili di gennaio, quando il giacimento di Sharara era rimasto chiuso per diversi giorni, registrando un incremento giornaliero di circa 144 mila barili, secondo il rapporto sull'andamento del mercato petrolifero dell’Opec, ripreso dal portale libico "Al Wasat". Nello stesso mese, la Nigeria ha prodotto 1,476 milioni di barili al giorno, in lieve aumento rispetto ai 1,429 milioni di gennaio, con un incremento giornaliero di 47 mila barili. La produzione complessiva dell'Opec a febbraio ha raggiunto i 26,57 milioni di barili al giorno, con un incremento di 203 mila barili rispetto a gennaio, quando si era attestata a circa 26,37 milioni di barili al giorno. (Res)