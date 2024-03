Business news: Energia, l'Algeria resterà principale fornitore di gas dell'Europa fino al 2050

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria manterrà a lungo termine il suo status di principale fornitore di gas naturale per il mercato europeo. E' questa la stima indicata nell'ultimo rapporto annuale diffuso dal Forum dei paesi esportatori di gas (Gecf), secondo cui lo status verrà mantenuto "sia attraverso le esportazioni tramite gasdotti che attraverso il gas naturale liquefatto (Gnl), fino al 2050". Al riguardo, il Gecf ha ricordato che l'Algeria è il principale fornitore di gas dell'Europa meridionale, garantendo circa il 70 per cento delle sue esportazioni verso questo mercato tramite gasdotti e il restante 30 per cento sotto forma di Gnl. Nel 2022, secondo la stessa fonte, l'Algeria ha esportato 52 miliardi di metri cubi (m3) di gas naturale in totale, attraverso gasdotti e sotto forma di Gnl, la maggior parte delle quali dirette verso l'Europa. In termini di quantità, l’Algeria ha esportato un totale di 10 milioni di tonnellate di Gnl, di cui circa 9,2 milioni di tonnellate fornite all'Europa, posizionandosi come il quarto fornitore di Gnl nel continente europeo, evidenzia il rapporto. (Ala)