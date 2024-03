Business news: Tunisia, deficit commerciale sceso del 24,3 per cento a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit commerciale della Tunisia si è ridotto del 24,3 per cento alla fine di febbraio 2024 a 523 milioni di euro, rispetto ai 704 milioni di euro dei primi due mesi dell'anno precedente. È quanto emerge dai dati pubblicati dall'Istituto nazionale statistiche (Ins) sul commercio estero a prezzi correnti. Il disavanzo è dovuto principalmente al dato registrato con alcuni paesi, come Cina, Russia, Algeria, Turchia, Grecia e Ucraina. Tuttavia, la bilancia commerciale delle merci ha registrato un surplus con altri paesi, principalmente Francia (288 milioni di euro), Italia (176 milioni), Germania (115 milioni), Libia (70 milioni) e Marocco (25 milioni di euro). Il tasso di copertura è migliorato di 4,6 punti rispetto allo stesso periodo del 2023, attestandosi all'85,6 per cento. Le esportazioni sono aumentate del 5,9 per cento rispetto all'11,6 per cento dello stesso periodo del 2023, attestandosi a 3.175 milioni di euro contro 2.998 milioni di euro del 2023. (Res)